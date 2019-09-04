Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:26Z
https://ria.ru/20190904/1558289460.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149515/84/1495158492_0:580:5568:3712_1036x0_80_0_0_b288900eccf06052fd4082d3986c691c.jpg
РИА Новости

В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

14:08 04.09.2019 (обновлено: 15:26 04.09.2019)
1634
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена выяснить, будет ли немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выполнять условия аккредитации для работы СМИ на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Это следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хофманна на запрос комиссии. В среду Пискарев заявил, что комиссия Госдумы снова обратится к руководству Deutsche Welle с приглашением приехать на заседание в Москву.
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle. Архивное фото
2 июля 2018, 14:38РИА Новости
Роскомнадзор нашел ряд замечаний к работе Deutsche Welle
"Пусть бы они нам рассказали, будут ли они дальше работать, будут ли они закон соблюдать, будут ли они выполнять условия аккредитации", - сказал Пискарев журналистам.
Он также выразил надежду, что руководство телерадиокомпании придет в Думу и даст соответствующие пояснения.
"Но формально за нами такое право (предложить МИД РФ лишить Deutsche Welle аккредитации) остается", - заявил депутат.
Ранее в МИД РФ осудили призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России. В ответе не запрос комиссии ГД Deutsche Welle заявила об объективности своей работы и отвергла обвинения во вмешательстве в дела РФ.
Здание МИД РФ
8 августа, 17:59Медиавойны
МИД осудил призывы Deutsche Welle к участию в незаконных акциях в Москве
7111019
Обсудить 0
Василий ПискаревМИД РФГосдума РФМоскваРоссияDeutsche WelleВ мире
Рекомендуем
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
РИА
Новости
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Лента
новостей
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Здание Государственной думы Российской Федерации
DW отказалась от участия в заседании комиссии ГД по вмешательству в дела РФ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов
Вид на Сочи
Омбудсмен обратится к властям Сочи из-за выселения онкобольного на улицу
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Виталий Кличко
Правительство Украины рекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская на первом заседании Государственной Думы РФ нового созыва
Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния