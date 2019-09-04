В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена выяснить, будет ли немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выполнять условия аккредитации для работы СМИ на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Это следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хофманна на запрос комиссии. В среду Пискарев заявил, что комиссия Госдумы снова обратится к руководству Deutsche Welle с приглашением приехать на заседание в Москву.
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"Пусть бы они нам рассказали, будут ли они дальше работать, будут ли они закон соблюдать, будут ли они выполнять условия аккредитации", - сказал Пискарев журналистам.
Он также выразил надежду, что руководство телерадиокомпании придет в Думу и даст соответствующие пояснения.
"Но формально за нами такое право (предложить МИД РФ лишить Deutsche Welle аккредитации) остается", - заявил депутат.
Ранее в МИД РФ осудили призывы немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. В ведомстве заявляли, что такие призывы представляют попытку вмешательства медиакорпорации во внутренние дела России. В ответе не запрос комиссии ГД Deutsche Welle заявила об объективности своей работы и отвергла обвинения во вмешательстве в дела РФ.