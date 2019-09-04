В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена выяснить, будет ли немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выполнять условия аккредитации для работы СМИ на территории России, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Ранее руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Это следует из ответа главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хофманна на запрос комиссии. В среду Пискарев заявил, что комиссия Госдумы снова обратится к руководству Deutsche Welle с приглашением приехать на заседание в Москву.

"Пусть бы они нам рассказали, будут ли они дальше работать, будут ли они закон соблюдать, будут ли они выполнять условия аккредитации", - сказал Пискарев журналистам.

Он также выразил надежду, что руководство телерадиокомпании придет в Думу и даст соответствующие пояснения.

"Но формально за нами такое право (предложить МИД РФ лишить Deutsche Welle аккредитации) остается", - заявил депутат.