Московский метрополитен запустил тематический поезд к юбилею ВДНХ

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московский метрополитен запустил на кольцевой линии тематический поезд, посвящённый юбилею ВДНХ, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

"Тематический поезд "ВДНХ – 80 лет" запустили 4 сентября в московском метро. Пассажиры Кольцевой линии теперь могут узнать об истории и развитии ВДНХ. Новый брендированный поезд подготовлен совместно с АО "ВДНХ" в рамках празднования юбилея Главной выставки страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд типа "Русич" оформлен в юбилейной тематике, где пассажиры увидеть изображение знаменитых фонтанов выставки. Один из вагонов посвящён крупнейшему российскому космическому музейному комплексу - центру "Космонавтики и авиации", расположенному в отреставрированном павильоне №34 "Космос" на ВДНХ.

Как уточнили в пресс-службе, в этом вагоне пассажиры смогут узнать о 30-тонном полноразмерном макете орбитальной станции "Мир", а также насладиться впечатляющими тематическими фотографиями. В остальных вагонах поезда можно узнать интересные факты о знаковых местах и исторических павильонах ВДНХ.