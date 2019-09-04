Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T14:08Z
https://ria.ru/20190904/1558289413.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155828/90/1558289081_0:39:1280:759_1036x0_80_0_0_cd0eed635e9605c0bc85f60eb66d96bd.jpg
РИА Новости

Московский метрополитен запустил тематический поезд к юбилею ВДНХ

14:08 04.09.2019
91
© Фото : ВДНХТематический поезд "ВДНХ — 80 лет"
Тематический поезд ВДНХ — 80 лет
© Фото : ВДНХ
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московский метрополитен запустил на кольцевой линии тематический поезд, посвящённый юбилею ВДНХ, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.
"Тематический поезд "ВДНХ – 80 лет" запустили 4 сентября в московском метро. Пассажиры Кольцевой линии теперь могут узнать об истории и развитии ВДНХ. Новый брендированный поезд подготовлен совместно с АО "ВДНХ" в рамках празднования юбилея Главной выставки страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд типа "Русич" оформлен в юбилейной тематике, где пассажиры увидеть изображение знаменитых фонтанов выставки. Один из вагонов посвящён крупнейшему российскому космическому музейному комплексу - центру "Космонавтики и авиации", расположенному в отреставрированном павильоне №34 "Космос" на ВДНХ.
Как уточнили в пресс-службе, в этом вагоне пассажиры смогут узнать о 30-тонном полноразмерном макете орбитальной станции "Мир", а также насладиться впечатляющими тематическими фотографиями. В остальных вагонах поезда можно узнать интересные факты о знаковых местах и исторических павильонах ВДНХ.
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
08:00Культура
Вприпрыжку за книжкой! Что купить на осенней ярмарке на ВДНХ
"Также с сегодняшнего дня в кассах и в автоматах по продаже билетов одноименной станции "ВДНХ" начали продаваться тематические транспортные карты "Тройка" общим тиражом 10 тысяч экземпляров",- заявили в пресс-службе.
100000
Обсудить 0
ВДНХМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель коллегии Европейской экономической комиссии Тигран Саркисян во время встречи. 4 сентября 2019
Медведев призвал работать над снятием барьеров между государствами
РИА
Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор
Скорая помощь, Индия
При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли 11 человек
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
Медведев поприветствовал участников и гостей Московской книжной ярмарки
Лента
новостей
Вид на Москву с высоты птичьего полета
Москвичи выберут темы для обсуждения на технофоруме "Открытые инновации"
Дождь в Москве
Синоптики предупредили москвичей о сильном затяжном дожде
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров. 4 сентября 2019
Партнерство, глобальные проблемы, торговля: Путин и Моди провели переговоры
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Глава иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф
"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
Памятник маршалу Коневу в Праге
В Праге с оскверненного памятника Коневу сняли строительные леса и брезент
Пассажирский самолет в небе
Россия и Индия рассмотрят возможность расширения прямого авиасообщения
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
Вприпрыжку за книжкой! Что купить на осенней ярмарке на ВДНХ
Кабул
Афганистан раскритиковал обозначение "Талибана" в проекте соглашения США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния