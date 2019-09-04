Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России

ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемыми разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России.

Ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор Грузии, по данным на июль, потерпел ущерб до 60 миллионов долларов на фоне ситуации с российскими туристами. Грузия летом 2019 года потеряла российских туристов после того, как на фоне акций протеста в Тбилиси российское руководство приняло решение приостановить прямые авиарейсы с Грузией. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в стране (21%) был из России.

"То, что говорят, например, мол, нам не нужны русские туристы, пусть к нам не приезжают из России – это отношение категорически неприемлемо. Это то, что говорит мелкая политическая группа. Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена", - приводит Sputnik Грузия слова Каладзе на заседании городского правительства.

Мэр подчеркнул, что Грузия славится своими традициями, многообразной культурой и, конечно же, своим гостеприимством. "Мы должны сделать все, чтобы мир узнал о нашей стране, чтобы узнал о нашем городе, которым мы очень гордимся", - отметил Каладзе.