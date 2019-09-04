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РИА Новости

Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России

14:05 04.09.2019 (обновлено: 14:09 04.09.2019)
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© AFP 2019 / VANO SHLAMOVКаха Каладзе
Каха Каладзе
© AFP 2019 / VANO SHLAMOV
ТБИЛИСИ, 4 сен - РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемыми разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России.
Ранее бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристический сектор Грузии, по данным на июль, потерпел ущерб до 60 миллионов долларов на фоне ситуации с российскими туристами. Грузия летом 2019 года потеряла российских туристов после того, как на фоне акций протеста в Тбилиси российское руководство приняло решение приостановить прямые авиарейсы с Грузией. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в стране (21%) был из России.
"То, что говорят, например, мол, нам не нужны русские туристы, пусть к нам не приезжают из России – это отношение категорически неприемлемо. Это то, что говорит мелкая политическая группа. Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена", - приводит Sputnik Грузия слова Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр подчеркнул, что Грузия славится своими традициями, многообразной культурой и, конечно же, своим гостеприимством. "Мы должны сделать все, чтобы мир узнал о нашей стране, чтобы узнал о нашем городе, которым мы очень гордимся", - отметил Каладзе.
Партия Альянс патриотов Грузии на митинге в Батуми
Вчера, 18:16Сказано в эфире
Что стоит за призывом в Грузии к прямому диалогу с Россией? Мнение экспертаОппозиционный "Альянс патриотов Грузии" выступил за прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом на фоне формирования нового грузинского правительства. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik рассказал, как следует относиться к таким заявлениям.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Каха Каладзе
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