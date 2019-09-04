Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T15:11Z
https://ria.ru/20190904/1558289147.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/91/1555379164_0:705:1929:1790_1036x0_80_0_0_410a63716482e8ba4e25f1266fca255a.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава ВТБ поспорил с Орешкиным о вероятности рецессии в России в 2021 году

14:03 04.09.2019 (обновлено: 15:11 04.09.2019)
635
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не разделяет мнения главы Минэкономразвития Максима Орешкина о возможной рецессии в экономике России в 2021 году.
"Нет, вы знаете - я сегодня даже с ним (Орешкиным - ред.) на эту тему говорил - мы такого мнения не разделяем и вообще считаем, что, во-первых, Центральный банк принял ряд мер, вы знаете, фактически ограничение наиболее рискованного кредитования. Наверно, это оправдано, я даже, кстати, не стал бы критиковать", - сказал Костин журналистам в кулуарах ВЭФ.
"Поэтому мы ожидаем, что это уже окажет определенное сдерживающее воздействие на рост. Мы вообще в среднесрочной перспективе думаем, что потребкредитование будет расти однозначной цифрой и какого-то существенного перегрева не будет. Мы пока больших рисков не видим, честно говоря", - считает глава ВТБ.
Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне.
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
26 августа, 18:56РИА Новости
Эксперты предрекли Германии рецессию
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.
Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
12:03Восточный экономический форум
Глава "Роснефти" о текущих отношениях с "Транснефтью": находимся в контакте
220236
Обсудить 2
Восточный экономический форумМаксим ОрешкинЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФВТБАндрей Костин (банкир)ВладивостокРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о стимулировании инвестиций в России
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак прокомментировал сообщение о конфликте "Роснефти" и "Транснефти"
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин рассказал о значении торговой войны Китая и США для России
Лента
новостей
Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорит, что Дальний Восток - это балласт для России
Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом
Каха Каладзе
Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
ВТБ допустил приобретение небольших банков для прорыва в IT
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Государственном дворце в Улан-Баторе
Путин завил о разработанном проекте программы развития Дальнего Востока
Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок
Еврокомиссия назначила спецсоветника по отношениям с Украиной
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
LIVE: Заседание Госдумы РФ по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела России
Совещание рабочей группы по предотвращению вмешательства в дела России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместного посещения судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень
Россия и Индия согласовали большой пакет двусторонних документов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
Евгений Дитрих: сшить страну дорогами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния