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РИА Новости

При теракте в Кабуле погибли не менее пяти иностранцев

14:03 04.09.2019
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© REUTERS / Omar SobhaniПрохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Не менее пяти иностранцев погибли и 25 получили ранения в результате теракта, произошедшего в понедельник в Кабуле, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, 16 человек погибли, еще 119 получили ранения. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы, также размещенные в этом районе.
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
09:44РИА Новости
В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
По словам источника в силах безопасности, среди погибших два гражданина Великобритании и один гражданин Румынии.
Как отмечает агентство, другие источники сообщают о гибели по меньшей мере восьми иностранцев.
Ранее МИД Румынии подтвердил, что при взрыве в Кабуле погиб сотрудник дипломатической миссии страны, еще один получил тяжелые ранения.
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