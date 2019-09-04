Глава Минвостока рассказал Путину о проблемах в здравоохранении в ДФО

"На Дальнем Востоке на 21% выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте. Показатель постепенно снижается, но он всё равно высок. И чтобы к 2024 году достигнуть целей по 204-му указу, нужна доступная первичная медико-санитарная помощь в каждом населенном пункте. На Дальнем Востоке сейчас 1986 ФАПов, 891 из которых располагается в приспособленном помещении, а 60% из них с печным отоплением", - сказал Козлов.