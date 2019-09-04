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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава Минвостока рассказал Путину о проблемах в здравоохранении в ДФО

14:02 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании президиума Госсовета на V Восточном экономическом форуме рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в здравоохранении на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке на 21% выше, чем по России, смертность населения в трудоспособном возрасте. Показатель постепенно снижается, но он всё равно высок. И чтобы к 2024 году достигнуть целей по 204-му указу, нужна доступная первичная медико-санитарная помощь в каждом населенном пункте. На Дальнем Востоке сейчас 1986 ФАПов, 891 из которых располагается в приспособленном помещении, а 60% из них с печным отоплением", - сказал Козлов.
По его словам, медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено на 73%.
"Необходимость в новых автомобилях скорой помощи - больше тысячи машин. У нас в некоторых селах больных перевозят ещё на "буханках", выпущенных в шестидесятых годах прошлого века. На сегодняшний день в сельской местности вакантно 5500 мест врачей и фельдшеров", - отметил министр.
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Восточный экономический форумДальний ВостокАлександр КозловВладимир ПутинДальневосточный ФОВладивостокРоссия
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