Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев

АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч сирийских беженцев отправлены из Стамбула в лагеря и в другие провинции страны, заявил заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы в среду.

"Четыре тысячи 606 сирийских граждан, не имеющих регистрации в Стамбуле, отправлены в лагеря для беженцев, 35 тысяч сирийцев, зарегистрированных в других турецких провинциях, высланы из Стамбула в места их регистрации в Турции. Еще 1305 человек добровольно уехали из Стамбула в Сирию", - сказал журналистам Чатаклы.

В Турцию за последние годы прибыли около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.