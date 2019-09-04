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РИА Новости

Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев

14:01 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
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Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Более 40 тысяч сирийских беженцев отправлены из Стамбула в лагеря и в другие провинции страны, заявил заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы в среду.
Как ранее сообщила администрация губернатора Стамбула, сирийские беженцы, не имеющие регистрации в этой провинции, должны покинуть ее до 20 августа.
"Четыре тысячи 606 сирийских граждан, не имеющих регистрации в Стамбуле, отправлены в лагеря для беженцев, 35 тысяч сирийцев, зарегистрированных в других турецких провинциях, высланы из Стамбула в места их регистрации в Турции. Еще 1305 человек добровольно уехали из Стамбула в Сирию", - сказал журналистам Чатаклы.
В Турцию за последние годы прибыли около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. В 10 турецких провинциях построены более 20 палаточных лагерей и контейнерных городков для беженцев. Там есть школы, люди получают необходимую медицинскую помощь, продукты питания. Однако в них проживает лишь пятая часть беженцев, остальные рассредоточились по разным городам страны, что зачастую приводит к конфликтам между беженцами и местными жителями.
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