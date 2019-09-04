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РИА Новости

Служба экомониторинга выяснит источники запаха гари в Москве

14:01 04.09.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВид на улицу Ильинка в Москве
Вид на улицу Ильинка в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Служба экомониторинга найдет и разберётся с источниками запаха гари в Москве, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Ранее в сервисе "Яндекс.Район" москвичи писали, что чувствовали сильный запах гари на улице в среду приблизительно в 5 часов утра. Позже в пресс-службе Мосэкомониторинга рассказали РИА Новости, что запах гари был вызван метеоусловиями, из-за которых в воздухе плохо рассеивались вредные вещества.
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"Я думаю, сейчас служба экономониторинга со всеми этими жалобами разберётся, естественно, источники будет названы", - сказал Кульбачевский.
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МосэкомониторингАнтон КульбачевскийМоскваПроисшествия
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