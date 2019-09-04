Служба экомониторинга выяснит источники запаха гари в Москве

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Служба экомониторинга найдет и разберётся с источниками запаха гари в Москве, сообщил журналистам руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Ранее в сервисе "Яндекс.Район" москвичи писали, что чувствовали сильный запах гари на улице в среду приблизительно в 5 часов утра. Позже в пресс-службе Мосэкомониторинга рассказали РИА Новости, что запах гари был вызван метеоусловиями, из-за которых в воздухе плохо рассеивались вредные вещества.