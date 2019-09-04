Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей

ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.

По прошествии полутора лет с инцидента в Солсбери власти Британии не ответили на неоднократные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, а также дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.

"На сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи", - напомнили в посольстве.

Более того, посольство отмечает, что выдвинутая Британией политическая версия инцидента не вызывает доверия, так как в деле остается много неясностей и несовпадений.

"Британские власти до сих пор не объяснили, как могли Скрипали – люди разного возраста, пола, телосложения – через несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту. Не разъясняется и то, почему ни у кого из лиц, оказывавших Скрипалям первую помощь и проводивших дальнейшее лечение, не проявилось никаких симптомов отравления нервно-паралитическим веществом. А "сведения" о признаках отравления у одного из полицейских появились лишь спустя 17 месяцев после инцидента", - сказал российский дипломат.

Также вызывает сомнения работа следствия, избирательно представившего информацию по делу, отметил он.

По словам пресс-секретаря посольства, "одни перемещения Скрипалей 4 марта 2018 года зафиксированы в мельчайших подробностях", а другие "по какой-то причине остаются в тени". Подозрительным выглядит отсутствие свидетелей, которые могли бы видеть Скрипалей и основных подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова, подчеркнул он.

"Особенно удивительно отсутствие свидетелей, которые видели бы двух подозреваемых: местные жители не могли не заметить двух незнакомцев в тихом жилом квартале", - отметили в посольстве.

Российский дипломат отметил еще одну странность: следствие не предприняло никаких попыток подтвердить или опровергнуть рассказ обвиняемых российских граждан об их перемещениях в Солсбери.

"По их утверждению, в течение 120 минут, которые они провели в Солсбери 4 марта, они посидели в парке, посетили кафе и собор. Всё это они должны были сделать как раз в то время, когда, по данным полиции, они доставляли отравляющее вещество к входной двери Сергея Скрипаля. Сложно понять, в чем проблема проверить их утверждения и обнародовать результаты проверки", - задаются вопросом дипломаты.

Запоздалая публикация британскими СМИ новых данных по делу также вызывает много вопросов.

"В январе 2019 года появилась информация о том, что первым человеком, оказавшим помощь Скрипалям после того, как они потеряли сознание, была главная медсестра сухопутных войск полковник Элисон Маккорт и ее дочь Эбигейл. Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев", - отметили в посольстве.

"Еще одно совпадение, не получившее удовлетворительного объяснения, касается присутствия в больнице Солсбери на момент госпитализации Скрипалей персонала, подготовленного для работы с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом", - добавили дипломаты.

Как указали в российском посольстве, следствие, как и прежде, не имеет ответов на самые вопросы относительно происхождения флакона якобы с нервно-паралитическим веществом, предположительно найденного в квартире Чарли Роули в Эймсбери, и местонахождения этого флакона в период между двумя инцидентами.

"Отсутствие доказательств связи этого флакона, который Роули обнаружил в запечатанном виде, с инцидентом в Солсбери настолько очевидно, что даже в условиях небывалого политического давления следствие не предъявляет лицам, обвиняемым по Солсбери, обвинений по Эймсбери", - подчеркнул представитель российского диппредставительства.

"Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги со стороны правительства. В очередной раз призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", - заключили в посольстве РФ.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.