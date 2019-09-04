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РИА Новости

Российское посольство заявило о множестве странностей в деле Скрипалей

14:04 04.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании находит все больше странностей и несовпадений в расследовании по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и призывает официальный Лондон ответить на вопросы, ранее поставленные российской стороной, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российской дипмиссии.
По прошествии полутора лет с инцидента в Солсбери власти Британии не ответили на неоднократные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств, хода и результатов расследования, а также дать возможность встретиться с пострадавшими Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
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"На сегодняшний день продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи", - напомнили в посольстве.
Более того, посольство отмечает, что выдвинутая Британией политическая версия инцидента не вызывает доверия, так как в деле остается много неясностей и несовпадений.
"Британские власти до сих пор не объяснили, как могли Скрипали – люди разного возраста, пола, телосложения – через несколько часов после контакта с отравляющим веществом потерять сознание в одну и ту же минуту. Не разъясняется и то, почему ни у кого из лиц, оказывавших Скрипалям первую помощь и проводивших дальнейшее лечение, не проявилось никаких симптомов отравления нервно-паралитическим веществом. А "сведения" о признаках отравления у одного из полицейских появились лишь спустя 17 месяцев после инцидента", - сказал российский дипломат.
Также вызывает сомнения работа следствия, избирательно представившего информацию по делу, отметил он.
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По словам пресс-секретаря посольства, "одни перемещения Скрипалей 4 марта 2018 года зафиксированы в мельчайших подробностях", а другие "по какой-то причине остаются в тени". Подозрительным выглядит отсутствие свидетелей, которые могли бы видеть Скрипалей и основных подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова, подчеркнул он.
"Особенно удивительно отсутствие свидетелей, которые видели бы двух подозреваемых: местные жители не могли не заметить двух незнакомцев в тихом жилом квартале", - отметили в посольстве.
Российский дипломат отметил еще одну странность: следствие не предприняло никаких попыток подтвердить или опровергнуть рассказ обвиняемых российских граждан об их перемещениях в Солсбери.
"По их утверждению, в течение 120 минут, которые они провели в Солсбери 4 марта, они посидели в парке, посетили кафе и собор. Всё это они должны были сделать как раз в то время, когда, по данным полиции, они доставляли отравляющее вещество к входной двери Сергея Скрипаля. Сложно понять, в чем проблема проверить их утверждения и обнародовать результаты проверки", - задаются вопросом дипломаты.
Запоздалая публикация британскими СМИ новых данных по делу также вызывает много вопросов.
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"В январе 2019 года появилась информация о том, что первым человеком, оказавшим помощь Скрипалям после того, как они потеряли сознание, была главная медсестра сухопутных войск полковник Элисон Маккорт и ее дочь Эбигейл. Это невероятное совпадение, и никто даже не попытался объяснить, почему оно утаивалось на протяжении десяти месяцев", - отметили в посольстве.
"Еще одно совпадение, не получившее удовлетворительного объяснения, касается присутствия в больнице Солсбери на момент госпитализации Скрипалей персонала, подготовленного для работы с последствиями отравления нервно-паралитическим веществом", - добавили дипломаты.
Как указали в российском посольстве, следствие, как и прежде, не имеет ответов на самые вопросы относительно происхождения флакона якобы с нервно-паралитическим веществом, предположительно найденного в квартире Чарли Роули в Эймсбери, и местонахождения этого флакона в период между двумя инцидентами.
"Отсутствие доказательств связи этого флакона, который Роули обнаружил в запечатанном виде, с инцидентом в Солсбери настолько очевидно, что даже в условиях небывалого политического давления следствие не предъявляет лицам, обвиняемым по Солсбери, обвинений по Эймсбери", - подчеркнул представитель российского диппредставительства.
"Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги со стороны правительства. В очередной раз призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", - заключили в посольстве РФ.
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В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери и была кремирована 30 июля. Второй пострадавший, 45-летний Чарли Роули, 20 июля был выписан из больницы.
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Юлия СкрипальСергей СкрипальСкотланд-ЯрдВеликобританияРоссияВ мире
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