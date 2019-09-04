Омбудсмен обратится к властям Сочи из-за выселения онкобольного на улицу

СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае направит запросы к властям Сочи и в прокуратуру после истории с выселением онкобольного с женой из маневренного фонда курорта на улицу, сообщил РИА Новости омбудсмен Сергей Мышак.

Он рассказал, что прочитал публикации местных СМИ о выселении на улицу из маневренного фонда в пансионате "Нептун" онкобольного с супругой. По информации СМИ, в 2011 году это жилье супругам предоставили по распоряжению властей Сочи, когда их собственный дом был снесен, а земельный участок изъят в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат продается, спецфонд закрывается, а жильцов по решению суда выселяют. Иск о выселении инициировала администрация курорта. С учетом того, что мужчина тяжело болен и прикован к постели, а у супругов нет другого жилья и средств для аренды, то во вторник их выселили на улицу.

"Я прочитал это все. Более чудовищной ситуации я себе представить не могу. Во-первых, чудовищный иск администрации, которая потребовала выселить онкобольного человека через суд из маневренного фонда, заведомо зная, что человек не имеет собственного жилья… Второй вопрос: чем руководствовался судья, который вынес это решение? Я пока не могу найти оправдания этому решению ни с точки зрения закона, ни с точки зрения совести. В этом очень нехорошем деле предстоит разбираться, но первое, что надо сделать, это дать крышу над головой этому человеку", - заявил Мышак.

Он отметил, что "в начале этой грустной истории" стоит городская власть и суд курорта. К ним у правозащитника есть ряд вопросов: куда администрация собралась выселять супругов, где они находятся сейчас, какая им оказана помощь, продуманы ли были администрацией какие-то возможности расселения.

"На эти вопросы предстоит администрации ответить по тому запросу-требованию, которое в соответствии с законом готовится и немедленно в администрацию будет направлено… Немедленно будет направлено обращение к прокурору Краснодарского края принять необходимые правовые решения по данному вопросу. Вероятнее всего, я сейчас буду проговаривать ситуацию с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, потому что этот случай из серии диких случаев. Власть и суд так поступать не должны", - подчеркнул омбудсмен.

Мышак рассказал, что не считает состоятельными и актуальными аргументы властей о выселении, приведенные в публикациях, о том, что дом был самостроем на земельном участке, прав на который у супругов не было.

"Когда-то они незаконно построили дом, ну вот когда-то и надо было принимать меры. У людей изъяли участок для государственных нужд, их отселили в маневренный фонд. Эта ситуация должна получить самую острую оценку. И все участники этой истории должны очень серьезно ответить. Потому что это не прекратится никогда", - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, добавив, что ранее уже занимался проблемой тяжело больного раком подследственного бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника. От тюрьмы прикованного к постели мужчину спасло вмешательство врачей.