Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:54Z
https://ria.ru/20190904/1558288580.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151922/15/1519221577_0:375:4000:2625_1036x0_80_0_0_c4bde9a859118388a106d8100dac41a0.jpg
РИА Новости

Омбудсмен обратится к властям Сочи из-за выселения онкобольного на улицу

13:54 04.09.2019
1624
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Сочи
Вид на Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае направит запросы к властям Сочи и в прокуратуру после истории с выселением онкобольного с женой из маневренного фонда курорта на улицу, сообщил РИА Новости омбудсмен Сергей Мышак.
Он рассказал, что прочитал публикации местных СМИ о выселении на улицу из маневренного фонда в пансионате "Нептун" онкобольного с супругой. По информации СМИ, в 2011 году это жилье супругам предоставили по распоряжению властей Сочи, когда их собственный дом был снесен, а земельный участок изъят в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат продается, спецфонд закрывается, а жильцов по решению суда выселяют. Иск о выселении инициировала администрация курорта. С учетом того, что мужчина тяжело болен и прикован к постели, а у супругов нет другого жилья и средств для аренды, то во вторник их выселили на улицу.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
14 июня, 16:05РИА Новости
Кузнецова обратилась в МГСУ после выселения из общежития пары с ребенком
"Я прочитал это все. Более чудовищной ситуации я себе представить не могу. Во-первых, чудовищный иск администрации, которая потребовала выселить онкобольного человека через суд из маневренного фонда, заведомо зная, что человек не имеет собственного жилья… Второй вопрос: чем руководствовался судья, который вынес это решение? Я пока не могу найти оправдания этому решению ни с точки зрения закона, ни с точки зрения совести. В этом очень нехорошем деле предстоит разбираться, но первое, что надо сделать, это дать крышу над головой этому человеку", - заявил Мышак.
Он отметил, что "в начале этой грустной истории" стоит городская власть и суд курорта. К ним у правозащитника есть ряд вопросов: куда администрация собралась выселять супругов, где они находятся сейчас, какая им оказана помощь, продуманы ли были администрацией какие-то возможности расселения.
Аптека
27 августа, 12:57РИА Новости
Эксперты: 13% онкобольных покупали не зарегистрированные в России лекарства
"На эти вопросы предстоит администрации ответить по тому запросу-требованию, которое в соответствии с законом готовится и немедленно в администрацию будет направлено… Немедленно будет направлено обращение к прокурору Краснодарского края принять необходимые правовые решения по данному вопросу. Вероятнее всего, я сейчас буду проговаривать ситуацию с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, потому что этот случай из серии диких случаев. Власть и суд так поступать не должны", - подчеркнул омбудсмен.
Мышак рассказал, что не считает состоятельными и актуальными аргументы властей о выселении, приведенные в публикациях, о том, что дом был самостроем на земельном участке, прав на который у супругов не было.
"Когда-то они незаконно построили дом, ну вот когда-то и надо было принимать меры. У людей изъяли участок для государственных нужд, их отселили в маневренный фонд. Эта ситуация должна получить самую острую оценку. И все участники этой истории должны очень серьезно ответить. Потому что это не прекратится никогда", - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае, добавив, что ранее уже занимался проблемой тяжело больного раком подследственного бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника. От тюрьмы прикованного к постели мужчину спасло вмешательство врачей.
Комментариями администрации Сочи и службы судебных приставов РИА Новости пока не располагает.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович
Вчера, 10:50РИА Новости
Детский омбудсмен просит разобраться в обстоятельствах задержания Азара
13000214
Обсудить 4
СочиКраснодарский крайРоссияОбщество
Популярные комментарии
В Сочи давно всё прогнило!!!!! Сплошная коррупция везде!!!!! Мэра Пахомова так и не арестовали, только не допустили на перевыборы 8 сентября. У судей слишком много не зависимости. В Краснодаре до сих пор работает судья с фальшивым грузинским дипломом. Журналисты пишут про это, а воз и ныне там.
4 сентября, 13:58
Арсений Понфилекно
1400010
Рекомендуем
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
РИА
Новости
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Лента
новостей
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Автомобиль силовиков подорвался у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния