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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Индия подписали план взаимодействия таможенных служб

13:54 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия подписали на Восточном экономическом форуме-2019 план взаимодействия таможенных служб в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2022 годы, сообщает ФТС России.
План будет реализовываться российской Федеральной таможенной службой и Главным управлением косвенных налогов и таможни Министерства финансов Индии. Документ подписали руководитель ФТС Владимир Булавин и посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.
В соответствии с планом сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных служб будет идти через учреждаемую совместную российско-индийскую рабочую группу.
Планом предусмотрены координация действий и обмен информацией, представляющей интерес с точки зрения предупреждения, выявления и пресечения таможенных правонарушений, в том числе в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств, перемещением запрещенных и ограниченных к распространению товаров, недостоверным декларированием, говорится в сообщении.
Мужчина подписывает документы
Вчера, 10:35РИА Новости
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Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир БулавинФедеральная таможенная служба РФРоссияИндияВ мире
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