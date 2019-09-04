Россия и Индия подписали план взаимодействия таможенных служб

Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия и Индия подписали на Восточном экономическом форуме-2019 план взаимодействия таможенных служб в области борьбы с таможенными правонарушениями на 2019-2022 годы, сообщает ФТС России.

План будет реализовываться российской Федеральной таможенной службой и Главным управлением косвенных налогов и таможни Министерства финансов Индии. Документ подписали руководитель ФТС Владимир Булавин и посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.

В соответствии с планом сотрудничество правоохранительных подразделений таможенных служб будет идти через учреждаемую совместную российско-индийскую рабочую группу.

Планом предусмотрены координация действий и обмен информацией, представляющей интерес с точки зрения предупреждения, выявления и пресечения таможенных правонарушений, в том числе в рамках борьбы с контрабандой наркотических средств, перемещением запрещенных и ограниченных к распространению товаров, недостоверным декларированием, говорится в сообщении.