Путин призвал к кардинальным шагам в соцразвитии на Дальнем Востоке

"Конкретных достижений немало, они действительно есть, однако мы будем говорить не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать, что не удается делать, а что делается не нужным образом. Сегодня нужны такие же последовательные кардинальные шаги, как в промышленном производстве и в социальном развитии", - заявил Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока, отметив, что пока не достигнуты такие результаты эффективности этих программ, которые должны почувствовать люди.