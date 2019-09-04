Путин призвал к кардинальным шагам в соцразвитии на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Конкретных достижений в развитии Дальнего Востока немало, но стоит говорить о том, что еще предстоит сделать - нужны последовательные, кардинальные шаги в промышленном производстве и в социальной сфере, заявил президент России Владимир Путин.
"Конкретных достижений немало, они действительно есть, однако мы будем говорить не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать, что не удается делать, а что делается не нужным образом. Сегодня нужны такие же последовательные кардинальные шаги, как в промышленном производстве и в социальном развитии", - заявил Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока, отметив, что пока не достигнуты такие результаты эффективности этих программ, которые должны почувствовать люди.
Президент напомнил, что "в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы Дальнего Востока, повышения его инвестиционной привлекательности".
"Сделали это именно в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции: внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Темпы роста промпроизводства в регионе за последние пять лет,... почти в три раза превышают среднероссийские", - добавил президент.