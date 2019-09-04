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РИА Новости
Новости Подмосковья

Семь ООПТ создадут в Московской области до ноября 2019 года

13:48 04.09.2019
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© www.panoramio.comХимкинский лес
Химкинский лес
© www.panoramio.com
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Московской области создадут 7 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до конца 2019 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
По данным пресс-службы Минэкологии региона, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектаров: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.
"До конца 2019 года мы намерены создать семь новых ООПТ. Планируется, что в сентябре-ноябре будут организованы заказник "Темповский" в Талдомском округе, прибрежная рекреационная зона "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошинском и памятник природы "Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы" в Домодедовском", - сказал Куракин.
По его словам, до конца года должны быть также организованы заказники "Озеро Подтеребово" в Клинском округе, "Никольская лесная дача" и "Душоновские болота" в Щелковском, природно-исторический комплекс "Горковский" в Ленинском районе.
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Ранее Куракин сообщал, что до конца 2019 года будет создано девять ООПТ. Как пояснили в пресс-службе Минэкологии региона, изменения связаны с корректировкой планов из-за сложности процедур.
"Два ООПТ запланированные для ввода в 2019 году, перенесены на 2020 год", - сообщили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяДмитрий КуракинМосковская область
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