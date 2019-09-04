Семь ООПТ создадут в Московской области до ноября 2019 года

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Власти Московской области создадут 7 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до конца 2019 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

По данным пресс-службы Минэкологии региона, на сегодняшний день в Московской области существуют 248 ООПТ общей площадью свыше 200 тысяч гектаров: 163 природных заказника, 81 памятник природы, три прибрежные рекреационные зоны и один особо охраняемый водный объект.

"До конца 2019 года мы намерены создать семь новых ООПТ. Планируется, что в сентябре-ноябре будут организованы заказник "Темповский" в Талдомском округе, прибрежная рекреационная зона "Озера Большое и Малое Соколово" в Лотошинском и памятник природы "Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы" в Домодедовском", - сказал Куракин.

По его словам, до конца года должны быть также организованы заказники "Озеро Подтеребово" в Клинском округе, "Никольская лесная дача" и "Душоновские болота" в Щелковском, природно-исторический комплекс "Горковский" в Ленинском районе.

Ранее Куракин сообщал, что до конца 2019 года будет создано девять ООПТ. Как пояснили в пресс-службе Минэкологии региона, изменения связаны с корректировкой планов из-за сложности процедур.