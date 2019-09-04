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РИА Новости
Культура

Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор

13:48 04.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытой встрече с читателями на Московской международной книжной ярмарке (ММКВЯ) призвал читать книги, а не проводить время за просмотром телевизора.
Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Впервые она состоялась в Москве в 1977 году. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.
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"Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. И особенно рад был увидеть на входе большую очередь желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги, - я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, - те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!" - сказал министр культуры.
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КультураВладимир МединскийОбщество
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