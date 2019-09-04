Мединский призвал читать книги, а не смотреть телевизор

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит на ВДНХ с 4 по 8 сентября. Впервые она состоялась в Москве в 1977 году. На стендах ярмарки посетители познакомятся с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.

"Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. И особенно рад был увидеть на входе большую очередь желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги, - я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, - те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!" - сказал министр культуры.