Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

ОСТРОВ РУССКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета задался вопросом, нужен ли России регион. При этом он добавил, что сегодня ответ очевиден, однако "до недавнего времени" местные жители затруднялись ответить.

"Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал руководитель республики.

"Не знаю, какие придурки так говорили", — прервал его Путин.

Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще 25 лет назад.

"Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне", — предложил президент.

Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.

В то же время Путин отметил, что демографическая ситуация в регионе остается тревожной — численность населения продолжает снижаться даже несмотря на приток людей.

Поэтому, по его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока.

Президент напомнил, что "в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы региона, повышения его инвестиционной привлекательности".

Он отметил, что это было сделано в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Так, темпы роста промышленного производства в регионе за последние пять лет почти в три раза превысили среднероссийские.

Кроме того, Путин заявил, что проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, однако окончательная редакция потребует тщательной шлифовки.