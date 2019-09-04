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РИА Новости

Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

13:46 04.09.2019 (обновлено: 16:16 04.09.2019)
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ОСТРОВ РУССКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал придурками тех, кто говорил, что Дальний Восток — балласт, требующий денег.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев в докладе на заседании президиума Госсовета задался вопросом, нужен ли России регион. При этом он добавил, что сегодня ответ очевиден, однако "до недавнего времени" местные жители затруднялись ответить.

"Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний", — сказал руководитель республики.

"Не знаю, какие придурки так говорили", — прервал его Путин.
Николаев ответил, что такие высказывания звучали еще 25 лет назад.
"Ну, четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне", — предложил президент.
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Он добавил, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, но для этого нужно создать условия: строить жилье, школы, поликлиники, заниматься благоустройством и организовывать новые рабочие места.
В то же время Путин отметил, что демографическая ситуация в регионе остается тревожной — численность населения продолжает снижаться даже несмотря на приток людей.
Поэтому, по его словам, нужны кардинальные шаги в социальном развитии Дальнего Востока.
Президент напомнил, что "в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы региона, повышения его инвестиционной привлекательности".
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Он отметил, что это было сделано в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Так, темпы роста промышленного производства в регионе за последние пять лет почти в три раза превысили среднероссийские.
Кроме того, Путин заявил, что проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, однако окончательная редакция потребует тщательной шлифовки.
"Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан", — отметил президент.
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Дальний ВостокВладимир ПутинРоссияЭкономика
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К зеркалу подойти нет желания?
4 сентября, 14:18
Стас Титов
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Владимир Владимирович, они рядом с Вами. Присмотритесь......
4 сентября, 14:12
Арсений Понфилекно
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