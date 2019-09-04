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РИА Новости
Восточный экономический форум

В Роскачестве рассказали, как выбрать хорошую красную икру и рыбу

13:44 04.09.2019 (обновлено: 15:04 04.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Алексей Насыров
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Красная икра. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, как выбрать качественную и свежую красную икру и красную рыбу.

"Чтобы выбрать хорошую рыбу, нужно руководствоваться оценкой ее внешнего вида и запаха. Покупая свежую рыбу, внимательно изучите ее внешний вид. Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта. Консистенция рыбы не должна быть сильно волокнистой — это признак того, что размороженная рыба растаяла и ее повторно заморозили", — сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме Протасов.

По его словам, икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться. Протасов добавил, что этим пользуются многие производители, и под понятием "лососевая икра" в баночке может быть что угодно, вплоть до намешанной "каши" из всех видов.
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"Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью "ГОСТ", так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт. Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом", — сказал Протасов.
Он уточнил, что при покупке икры нужно обращать внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра, скорее всего, будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — в среднем с середины мая по октябрь-декабрь. Выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Упаковка не должна быть вздутой, иначе в ней есть недопустимые виды микробов. В магазине икра должна храниться при температуре от минус четырех до минус шести градусов Цельсия, уточнил Протасов.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумРоскачествоМаксим ПротасовВладивостокРоссия
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