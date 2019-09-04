Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:44Z
https://ria.ru/20190904/1558288090.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155136/63/1551366389_0:0:2743:1543_1036x0_80_0_0_f85adaeff8c732a6a37470c4894ee1ac.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

Оренбуржье и "Газпром" договорились о сотрудничестве в сфере экологии

13:44 04.09.2019
15
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
ОРЕНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписали правительство Оренбургской области и ПАО "Газпром", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Представители "Газпрома" на постоянной основе будут участвовать в работе областного экологического совета, а также в мероприятиях по обеспечению экологической безопасности региона.

"Обеспечение экологической безопасности и благополучия жителей региона – одно из значимых направлений нашего взаимодействия с оренбургскими предприятиями ПАО "Газпром". Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды", - процитировали в пресс-службе врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

В пресс-службе уточнили, что между "Газпромом" и правительством Оренбургской области уже действует ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах. В области также реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.
По данным пресс-службы, на начало текущего года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4% при среднем показателе по России 68,6%.
Покупатели на школьной ярмарке
29 августа, 03:33РИА Новости
Экологи посоветовали покупать российские товары для школы
В пресс-службе добавили, что в рамках программы "Газпром – детям" в регионе построены три физкультурно-оздоровительных комплекса, а также многофункциональные спортивные площадки и игровые комплексы. В столице региона проведена реконструкция стадиона и Дворца культуры и спорта "Газовик". В селе Северном планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис ПаслерГазпромОренбургская областьОренбургОбщество
Рекомендуем
Сотрудник во время обандероливания купюр на фабрике ФГУП Гознак в Перми
Инвестпрограмма "Т Плюс" в 2019 году составит 23 миллиарда рублей
РИА
Новости
Пуско-наладочные работы в новой газовой котельной
"Т Плюс" модернизирует систему теплоснабжения в 30 городах за два года
Восточный Экономический форум
Камчатка заключит соглашение с "Роза Хутор" по строительству туркомплекса
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Якутии призвал увеличить возрастной ценз субсидирования билетов в ДФО
Лента
новостей
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
Врио главы Забайкалья на ВЭФ подписал соглашение с "Мосстройтрансом"
Свежий лосось
Более 40 млрд руб частных средств вложены в развитие рыботрасли на Камчатке
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока предложил новую систему подсчета субсидий для регионов ДФО
Мужчина с ограниченными возможностями в инвалидном кресле
Дом культуры в Липецкой области сделали доступным для инвалидов
Засуха в Воронежской области
В Оренбуржье увеличили площади посевов озимых
Виды Камчатки
Туристы из КНР на 2-м месте среди иностранных путешественников на Камчатке
Глава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Якутии предложил направлять в ФНБ часть нефтегазовых доходов ДФО
Мужчина сидит за компьютером
В Липецкой области работу находят почти 90% обратившихся в службу занятости
Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей
Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН отметили уровень сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
В ЦИК опровергли сообщения о создании закрытой площадки для экспертов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния