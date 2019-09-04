Оренбуржье и "Газпром" договорились о сотрудничестве в сфере экологии

ОРЕНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии подписали правительство Оренбургской области и ПАО "Газпром", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Представители "Газпрома" на постоянной основе будут участвовать в работе областного экологического совета, а также в мероприятиях по обеспечению экологической безопасности региона.

"Обеспечение экологической безопасности и благополучия жителей региона – одно из значимых направлений нашего взаимодействия с оренбургскими предприятиями ПАО "Газпром". Подписанное соглашение позволит сделать эту работу более эффективной и завершить формирование единой областной системы мониторинга состояния окружающей среды", - процитировали в пресс-службе врио губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

В пресс-службе уточнили, что между "Газпромом" и правительством Оренбургской области уже действует ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах. В области также реализуется программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

По данным пресс-службы, на начало текущего года уровень газификации Оренбургской области составил 98,4% при среднем показателе по России 68,6%.