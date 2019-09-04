В экстренных службах рассказали о состоянии "черных ящиков" упавшего Су-25

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Техническое состояние "черных ящиков", найденных на месте крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 в Ставропольском крае, удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось об обнаружении "черных ящиков" на месте крушения Су-25УБ на Ставрополье
"По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полета удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. Оба пилота погибли.