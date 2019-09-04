Роскачество предложило принять поправки в ГОСТ на крабовые палочки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Нужно принять ГОСТ на крабовые палочки, также важно уточнить классификацию по чаю и требования к майонезам, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.

"Много ГОСТов нужно совершенствовать. Например, нет стандарта на крабовые палочки. В стандарте на майонез существуют устаревшие показатели на перекисное число. Мы считаем, что его необходимо исключать, потому что он не работает, - это лишние требования, которые просто невозможно подтвердить испытаниями. В категории чая, которой мы активно занимались, классификация листа ныне не соответствует мировым критериям. Это нужно поменять. По винодельческой продукции - необходимо формализовать методы контроля виноградного происхождения спирта в вине", - сказал Протасов.