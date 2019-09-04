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РИА Новости
Восточный экономический форум

Роскачество предложило принять поправки в ГОСТ на крабовые палочки

13:43 04.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство крабовых палочек
Производство крабовых палочек
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Производство крабовых палочек. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Нужно принять ГОСТ на крабовые палочки, также важно уточнить классификацию по чаю и требования к майонезам, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов.
"Много ГОСТов нужно совершенствовать. Например, нет стандарта на крабовые палочки. В стандарте на майонез существуют устаревшие показатели на перекисное число. Мы считаем, что его необходимо исключать, потому что он не работает, - это лишние требования, которые просто невозможно подтвердить испытаниями. В категории чая, которой мы активно занимались, классификация листа ныне не соответствует мировым критериям. Это нужно поменять. По винодельческой продукции - необходимо формализовать методы контроля виноградного происхождения спирта в вине", - сказал Протасов.
По его словам, Росалкогольрегулирование разработало метод и Роскачество его испытало. Сейчас необходимо внести изменения в стандарты, чтобы этот метод – метод изотопного анализа - стал официальным, уточнил собеседник.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Колбасные изделия. Архивное фото
20 ноября 2018, 15:13РИА Новости
В Госдуме призвали совершенствовать ГОСТы колбасы
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Восточный экономический форумРоскачествоМаксим ПротасовРосалкогольрегулированиеВладивостокРоссия
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