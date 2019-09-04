Минпросвещения обяжет детские лагеря обеспечивать пожарную безопасность

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Министерство просвещения РФ сделает обязательным, а не рекомендательным обеспечение пожарной безопасности в детских лагерях, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ первый заместитель министра ведомства Павел Зенькович.

"Вы знаете, сейчас в Государственной думе в первом чтении прошел закон, который как раз должен до конца оформить это в систему ведения региональных реестров. А в принципе его положение уже по факту два года внедряется в регионы, апробируется. Дальше это вопрос контроля, вопрос ответственности должностных лиц, и это, конечно же, вопрос ответственности руководства лагерей", - сказал Зенькович.

"На мой взгляд, то, что произошло (в палаточном лагере под Хабаровском – ред.) - это вопиющая безответственность. Вопиющая безответственность руководства лагеря, вопиющая безответственность ряда контролирующих органов, которые закрывали глаза на ряд вопросов. Обеспечение безопасности – это комплексная задача. Мы в данном случае выступаем координаторами, потому что в плане пожарной безопасности здесь исключительно прерогатива МЧС… Мы выпустили еще перед началом сезона рекомендации по пожарной безопасности, сейчас мы будем обличать в некий формат обязательных требований", - отметил замминистра.

Он добавил, что сейчас министерство будет плотнее работать с регионами, с региональными комиссиями, чтобы "они четче и где-то даже жестче обращали внимание на те показатели, которые даются, когда тот или иной лагерь просит включить его в реестр".

В палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края в ночь на 23 июля произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. СК возбудил уголовные дела, арестованы начальник и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования края.