Медведев поздравил актрису Нину Ургант с 90-летием

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, отметив ее уникальный дар и откровенность на сцене, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.

Нина Ургант в среду празднует свой 90-й день рождения.

"Уникальный дар, предельная откровенность на сцене и в кадре помогли Вам создать множество разноплановых образов. Новой гранью Ваш талант раскрылся в известной картине "Белорусский вокзал", где Вы правдиво рассказали о том, что пришлось пережить военному поколению", - говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что фильмы с участием Нины Ургант покорили сердца нескольких поколений зрителей, которые с большим удовольствием их смотрят и пересматривают.

За годы работы на сцене Александринского театра Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.