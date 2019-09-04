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РИА Новости
Культура

Медведев поздравил актрису Нину Ургант с 90-летием

13:41 04.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктриса Нина Ургант на церемонии вручения премии "Золотая маска"
Актриса Нина Ургант на церемонии вручения премии Золотая маска
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант, отметив ее уникальный дар и откровенность на сцене, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте кабмина.
Нина Ургант в среду празднует свой 90-й день рождения.
"Уникальный дар, предельная откровенность на сцене и в кадре помогли Вам создать множество разноплановых образов. Новой гранью Ваш талант раскрылся в известной картине "Белорусский вокзал", где Вы правдиво рассказали о том, что пришлось пережить военному поколению", - говорится в телеграмме.
Медведев подчеркнул, что фильмы с участием Нины Ургант покорили сердца нескольких поколений зрителей, которые с большим удовольствием их смотрят и пересматривают.
За годы работы на сцене Александринского театра Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).
Нина Ургант
02:18РИА Новости
Биография Нины Ургант
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КультураНина УргантДмитрий Медведев
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