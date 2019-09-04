В Праге с оскверненного памятника Коневу сняли строительные леса и брезент

ПРАГА, 4 сен – РИА Новости. Рабочие демонтировали в ночь на среду в Праге строительные леса, сооруженные ранее вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу после осквернения постамента, и закрывавший его брезент, сообщила журналистам пресс-служба районного муниципалитета.

"Брезент и строительные леса с памятника Коневу удалены. Что с ним будет далее, решит руководство района на своем заседании 12 сентября", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что решение о снятии лесов принято властями района Прага-6, на территории которого находится памятник.

В минувшую пятницу власти района распорядились закрыть памятник брезентом вместо того, чтобы добиться очистки постамента от оскорбляющей память маршала надписи, нанесенной красной краской в ночь на 22 августа вандалами.

Одновременно староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, выступая на Чешском ТВ, что на будущее для памятника существуют два варианта решения - или памятник переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций.

В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило о том, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии. Маршал Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев.

В понедельник представители партии "Чешский суверенитет" организовали у памятника Коневу митинг протеста против действий властей района Прага-6 в отношении памятника, в нем приняли участие депутаты парламента Ярослав Фолдынек, Станислав Гроспич, Зденек Ондрачек, Йиржи Кобза и Любомир Волны, сенатор Ярослав Дубрава, а также пресс-секретарь президента республики Йиржи Овчачек, который сообщил, что прибыл на митинг с согласия главы страны. Всего в акции участвовало более 200 человек.

За последние дни полиция зафиксировала 4 случая срезания брезента с памятника, их инициаторы были задержаны и наказаны штрафами. Одновременно рядовые пражане все эти дни несли цветы к памятнику советскому маршалу.