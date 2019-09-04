Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министерство экологии Челябинской области просит промышленные предприятия Челябинска снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в сентябре, когда прогнозируются туманы, в этот период усилят контроль состояния воздуха, сообщает минэкологии региона.

В среду в министерстве экологии области прошло совещание с представителями промышленных предприятий Челябинска в связи с погодой - утром наблюдался сильный туман. Явление вызвало беспокойство у горожан: многие приняли туман за вредные выбросы.

"Несмотря на то, что превышения загрязняющих веществ в среду не было выявлено, исполняющий обязанности министра экологии области Сергей Лихачев экстренно встретился с представителями челябинских заводов и потребовал снизить выбросы в этот период. Лихачев обратил внимание на то, что условия, способствующие возникновению туманов, продержатся до конца сентября. В этот период контроль за состоянием воздуха будет усилен", - говорится в сообщении.

По словам Лихачева, осенью часто бывает туман, поэтому даже в хорошую погоду предприятия обязаны принимать ситуацию к сведению и снижать выбросы. "Если понимания в этом вопросе не будет, и контрольно-надзорные мероприятия выявят нарушения природоохранного законодательства, мы будем добиваться для нарушителей наказания вплоть до приостановки деятельности", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра.