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РИА Новости

Челябинские власти попросили предприятия снизить выбросы в воздух

13:34 04.09.2019 (обновлено: 13:40 04.09.2019)
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© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск
Челябинск
© Fotolia / Наталья Иванова
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Министерство экологии Челябинской области просит промышленные предприятия Челябинска снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в сентябре, когда прогнозируются туманы, в этот период усилят контроль состояния воздуха, сообщает минэкологии региона.
В среду в министерстве экологии области прошло совещание с представителями промышленных предприятий Челябинска в связи с погодой - утром наблюдался сильный туман. Явление вызвало беспокойство у горожан: многие приняли туман за вредные выбросы.
"Несмотря на то, что превышения загрязняющих веществ в среду не было выявлено, исполняющий обязанности министра экологии области Сергей Лихачев экстренно встретился с представителями челябинских заводов и потребовал снизить выбросы в этот период. Лихачев обратил внимание на то, что условия, способствующие возникновению туманов, продержатся до конца сентября. В этот период контроль за состоянием воздуха будет усилен", - говорится в сообщении.
По словам Лихачева, осенью часто бывает туман, поэтому даже в хорошую погоду предприятия обязаны принимать ситуацию к сведению и снижать выбросы. "Если понимания в этом вопросе не будет, и контрольно-надзорные мероприятия выявят нарушения природоохранного законодательства, мы будем добиваться для нарушителей наказания вплоть до приостановки деятельности", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра.
По данным минэкологии, предприятия отчитались о дополнительных мероприятиях, которые они проводят. Так, заместитель главного инженера по охране труда, экологии и промышленной безопасности ПАО "Фортум" Ирина Марченко сообщила, что предприятие остановило работу на угле ТЭЦ-2, начальник отдела экологического надзора АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" Владимир Серегин отметил, что завод дополнительно остановил работу четырех плавильных агрегатов. В ближайшее время дополнительные мероприятия по контролю загрязняющих веществ проведут Челябинский цинковый завод и "Мечел".
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Челябинский электрометаллургический комбинатЧелябинский цинковый заводФортумЧелябинскЧелябинская областьОбщество
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