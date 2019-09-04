Медведев поприветствовал участников и гостей Московской книжной ярмарки

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей 32-ой Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), отметив, что ярмарка станет главным литературным событием осени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Московская международная книжная выставка-ярмарка проходит с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, где для фанатов литературы состоится более 600 мероприятий с многочисленными дискуссиями по актуальным вопросам современности, пройдут встречи с любимыми писателями, а издательства из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии и других стран представят свои лучшие книги.

"Это главное литературное событие осени, настоящий праздник для всех, кто искренне любит книги и интеллектуальное общение. В течение пяти дней на уникальном выставочном пространстве можно увидеть, чем живет книжная индустрия, встретиться с известными и начинающими авторами, принять участие в дискуссиях и автограф-сессиях", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что в этом году на ярмарке представлены книги со всего мира в разных жанрах, а центральным событием станет экспозиция лучших детских изданий.

"Особое внимание к юным читателям не случайно. Любовь к родному языку, развитие воображения и творческого мышления начинаются с прочтения первых сказок, рассказов, стихов. Именно поэтому детская литература должна увлекать ребенка, быть красочной и познавательной", - добавил глава кабинета министров.

Медведев также подчеркнул, что выставка-ярмарка отличается живым общением и предлагает российским и зарубежным писателям интересные дискуссионные площадки, где можно обсудить актуальные вопросы развития современной литературы.