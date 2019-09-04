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РИА Новости

Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу

13:33 04.09.2019 (обновлено: 13:49 04.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести на неделе с 16 по 22 сентября следующую трехстороннюю встречу по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - цитирует Оржеля в среду Минэнерго на своей странице в Facebook.

Отмечается, что телефонный разговор министра с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем состоялся во вторник.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
09:53Сказано в эфире
Быть или не быть транзиту российского газа через Украину? Мнение экспертаРоссия в ближайшее время обсудит с партнерами дату переговоров по газу в формате РФ-Украина-ЕС. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik рассказал, каким, по его мнению, будет результат диалога.
Во время разговора стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС; что интеграция в энергетических рынков ЕС будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.
Также стороны обсудили процесс анбандлинга (разделения добывающего и газотранспортного бизнеса - ред.) национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и необходимость его скорейшего завершения.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.
Линии электропередач в Киеве
05:28РИА Новости
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Министр энергетики РФ Александр Новак в июне после переговоров с Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну. При этом Новак назвал разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" одним из ключевых моментов для достижения договоренностей РФ и Украины по газу.
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ГазпромАлександр НовакМинистерство энергетики РФЕврокомиссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А как же война, о которой трубят власти Украины? Как можно закупать газ у агрессора? Может всё таки сами как-нибудь выживать будете, как планировали, без России?
4 сентября, 15:15
NFName Family
2200000
Природу не обманешь , крути не крути , а зима приближается.
4 сентября, 13:39
ИСИван Семёнов
0121100
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