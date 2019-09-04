Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Ранее источник в Еврокомиссии рассказал РИА Новости, что РФ и Украине было предложено провести на неделе с 16 по 22 сентября следующую трехстороннюю встречу по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", - цитирует Оржеля в среду Минэнерго на своей странице в Facebook.

Отмечается, что телефонный разговор министра с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем состоялся во вторник.

Во время разговора стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС; что интеграция в энергетических рынков ЕС будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Также стороны обсудили процесс анбандлинга (разделения добывающего и газотранспортного бизнеса - ред.) национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и необходимость его скорейшего завершения.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок - более 10 лет, объемы - привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В "Нафтогазе" со своей стороны заявляли о намерении предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.