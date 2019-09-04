Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit

"Готовность к Brexit "без сделки": финальный призыв Еврокомиссии ко всем гражданам и бизнесу ЕС подготовиться к выходу Великобритании 31 октября 2019 года", - говорится в нем.

В релизе отмечается, что "жёсткий" Brexit остаётся возможным исходом развития событий. При этом такой "развод" страны и союза принесёт значительные трудности для граждан и бизнеса ЕС, будет иметь серьёзный негативный экономический эффект, который будет куда сильнее ощущаться в Британии, отмечает ЕК.