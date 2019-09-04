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РИА Новости

Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit

13:32 04.09.2019 (обновлено: 14:30 04.09.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия призвала граждан и бизнес остающихся в Евросоюзе 27 стран подготовится к возможности "жёсткого" Brexit, говорится в сообщении ЕК.

"Готовность к Brexit "без сделки": финальный призыв Еврокомиссии ко всем гражданам и бизнесу ЕС подготовиться к выходу Великобритании 31 октября 2019 года", - говорится в нем.

В релизе отмечается, что "жёсткий" Brexit остаётся возможным исходом развития событий. При этом такой "развод" страны и союза принесёт значительные трудности для граждан и бизнеса ЕС, будет иметь серьёзный негативный экономический эффект, который будет куда сильнее ощущаться в Британии, отмечает ЕК.
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