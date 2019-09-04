В Москве представят премьеру спектакля, подготовленного на "Таврида – Арт"

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В День Города в Москве состоится премьера спектакля, подготовленного участниками фестиваля "Таврида – Арт" совместно с "Театром-студией "15", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".

"7 сентября в День Города в Москве в саду "Эрмитаж" состоится премьера спектакля "ПоколениЯ", созданного на фестивале "Таврида – Арт". Спектакль начнется на сцене "ракушка" в 20.30. Вход бесплатный", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что спектакль будет показан в рамках VII фестиваля "Театральный Марш" - "самого масштабного театрального фестиваля под открытым небом". Премьера будет приурочена к Году театра в России.

По информации пресс-службы "Тавриды", постановка будет представлять собой спектакль-перформанс с участием актеров, музыкантов и художников, работающих в стиле стрит-арт. На глазах у зрителей появится арт-объект, который одновременно станет и декорацией, и "оживающей картиной", которую будут создавать художники во время драматического действия.

В пресс-службе напомнили, что в первый день фестиваля "Таврида – Арт" был проведен многотысячный кастинг среди актеров и музыкантов. В итоговый состав вошли участники из Саратова, Краснодара, Казани, Нижнего Тагила и других городов России. Автором проекта и режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Бикбаев. По его словам, в основу спектакля легло произведение Александра Звягинцева "Дочь за отца". Главной темой постановки стала преемственность поколений и примиряющая роль искусства.