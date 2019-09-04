Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:31Z
https://ria.ru/20190904/1558287244.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155791/15/1557911563_0:117:3078:1848_1036x0_80_0_0_a75c70dedeaf44c16c06354422c16971.jpg
РИА Новости
Культура

В Москве представят премьеру спектакля, подготовленного на "Таврида – Арт"

13:31 04.09.2019
86
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ"
Фестиваль Таврида – АРТ
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Таврида – АРТ". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В День Города в Москве состоится премьера спектакля, подготовленного участниками фестиваля "Таврида – Арт" совместно с "Театром-студией "15", сообщает пресс-служба проекта "Таврида".
"7 сентября в День Города в Москве в саду "Эрмитаж" состоится премьера спектакля "ПоколениЯ", созданного на фестивале "Таврида – Арт". Спектакль начнется на сцене "ракушка" в 20.30. Вход бесплатный", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
28 августа, 08:36Культура
В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
Уточняется, что спектакль будет показан в рамках VII фестиваля "Театральный Марш" - "самого масштабного театрального фестиваля под открытым небом". Премьера будет приурочена к Году театра в России.
По информации пресс-службы "Тавриды", постановка будет представлять собой спектакль-перформанс с участием актеров, музыкантов и художников, работающих в стиле стрит-арт. На глазах у зрителей появится арт-объект, который одновременно станет и декорацией, и "оживающей картиной", которую будут создавать художники во время драматического действия.
В пресс-службе напомнили, что в первый день фестиваля "Таврида – Арт" был проведен многотысячный кастинг среди актеров и музыкантов. В итоговый состав вошли участники из Саратова, Краснодара, Казани, Нижнего Тагила и других городов России. Автором проекта и режиссером-постановщиком выступил Дмитрий Бикбаев. По его словам, в основу спектакля легло произведение Александра Звягинцева "Дочь за отца". Главной темой постановки стала преемственность поколений и примиряющая роль искусства.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида – Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходил 20-26 августа в Крыму. По данным МВД, в дни основной программы "Тавриду – Арт" посетили более 90 тысяч человек.
Победители фестиваля Таврида – АРТ получили финансовую поддержку
26 августа, 16:00РИА Новости
Победители фестиваля "Таврида-АРТ" получили финансовую поддержку
100000
Обсудить 0
КультураФестиваль "Таврида — АРТ"Александр ЗвягинцевМоскваРоссия
Рекомендуем
Глава ЦИК Элла Памфилова
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
РИА
Новости
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали капитана катера, который задавил вейкбордиста
Автомобиль скорой помощи на Украине
Во дворе частного дома на Украине прогремел взрыв
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
Акция сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности "жесткого" Brexit
30-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. День пятый
Медведев поприветствовал участников и гостей Московской книжной ярмарки
Генеральный директор АО РВК Александр Повалко
Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто
Запуск ракеты-носителя Союз-2
"Главкосмос" запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Красноярская ГЭС
Власти Красноярска планируют снизить выбросы в атмосферу на 22% за пять лет
Элла Памфилова
Более 15 тысяч избирательных участков и комиссий оснастят видеокамерами
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Участник незаконной акции в Москве Кирилл Жуков получил три года колонии
Пассажирский самолет в небе
Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Воронеже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
17:34Путин и Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
Лента новостейМолния