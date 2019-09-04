Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Финальные испытания беспилотных автомобилей на полигоне НАМИ в Подмосковье пройдут в декабре 2019 года, рассказал гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

Конкурс Up Great "Зимний город", организованный РВК, АСИ и Фондом "Сколково", стартовал в 2018 году. Согласно заданию, участники должны создать беспилотный автомобиль, который может передвигаться в экстремальных климатических условиях в городе, при отсутствии дорожной разметки, при низкой видимости дорожного полотна и при наличии дорожного трафика.

"В декабре заканчивается конкурс "Зимний город". У нас прошли тестовые испытания, технические требования подтвердили пять команд, а в декабре мы планируем провести финальные испытания", - сообщил он.

"Мы сделали этот конкурс очень вовремя. Беспилотники сейчас активно вводятся в оборот, определены тестовые зоны, обозначены планы по активному использованию беспилотных автомобилей", - добавил Повалко.

В феврале 2019 года команды-участники конкурса Up Great прошли испытания беспилотников на полигоне НАМИ в Дмитровском районе Московской области. Среди заданий квалификационного этапа — объезд препятствий, движение в пробке, проезд регулируемого и нерегулируемого перекрестка, поворот налево, парковка и др. На полигоне имитированы условия реальной городской среды: воссозданы движения пешеходов и других автомобилей, дорожные работы. Команды, успешно выполнившие как минимум половину заданий, вышли в финал. Победителем станет команда, чей беспилотник сможет преодолеть технологический барьер — проехать 50 километров по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения. Призовой фонд конкурса составляет 175 миллионов рублей.