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РИА Новости

Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25

13:31 04.09.2019 (обновлено: 14:29 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Два черных ящика учебно-боевого штурмовика Су-25УБ найдены на месте его крушения в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полета удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, разбился во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.
Из образовавшейся воронки глубиной более трех метров специалисты извлекли кабину воздушного судна, в которой обнаружили тела двух погибших пилотов. Как заявили представители Минобороны, летчики не успели катапультироваться.
Штурмовик Су-25УБ
13:29РИА Новости
Фрагменты парашюта на месте крушения относились к Су-25, сообщил источник
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СтавропольеСу-25Происшествия
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Штурмовик Су-25УБ
Фрагменты парашюта на месте крушения относились к Су-25, сообщил источник
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