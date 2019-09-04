Обнаружены черные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Два черных ящика учебно-боевого штурмовика Су-25УБ найдены на месте его крушения в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полета удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.
Су-25УБ, выполнявший полет без боекомплекта, разбился во вторник, примерно в 38 километрах к юго-западу от Буденновска. Самолет в момент удара об землю взорвался и полностью разрушился.
Из образовавшейся воронки глубиной более трех метров специалисты извлекли кабину воздушного судна, в которой обнаружили тела двух погибших пилотов. Как заявили представители Минобороны, летчики не успели катапультироваться.