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РИА Новости

В Иркутской области двух подростков будут судить за убийство школьницы

13:30 04.09.2019 (обновлено: 17:17 04.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Двое подростков, обвиняемых в убийстве школьницы в городе Нижнеудинск в Иркутской области, предстанут перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
В декабре прошлого года в Нижнеудинске пропала без вести 17-летняя девушка, тело которой спустя неделю было обнаружено в кустах на острове реки Уда с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве были задержаны двое подростков 15 и 17 лет.
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"Следственными органами СК РФ по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15- и 17-летних жителей города Нижнеудинска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на допросе следователям подростки пояснили, что убийство школьницы они совершили из корыстных побуждений. Один из подозреваемых ранее взял у девушки в долг крупную сумму денег. Чтобы не возвращать их, он решил убить ее. Подростки заманили потерпевшую к одному из них домой, где нанесли девушке множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела.
Уточняется, что в ходе расследования уголовного дела проведено более 10 судебных экспертиз, допрошено свыше 50 человек. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет РФИркутская областьПроисшествия
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