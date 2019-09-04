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РИА Новости
Восточный экономический форум

Орешкин: искусственный интеллект поможет повысить производительность труда

13:29 04.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта позволит увеличить производительность труда в России к 2030 году на 1 процентный пункт в год, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.
Орешкин рассказал, что на полях форума в четверг проведет встречу со своими японскими коллегами и планируется подписание соглашения по сотрудничеству в таких направлениях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, роботизация и так далее.
"Все, что связано с четвертой промышленной революцией. Есть какие-то наработки в России, но понятно, что их больше у японской стороны. Мы как раз сейчас работаем над совместными проектами по этим сферам", - сказал Орешкин. По словам министра, развитие искусственного интеллекта является одним из серьезных способов повысить производительность труда.
"В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда", - сказал Орешкин.
Искусственный интеллект
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Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая 2018 года подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
По итогам 2018 года производительность труда в целом по экономике РФ выросла на 2%, в 2019 году по прогнозу Минэкономразвития рост составит 1,9%, в 2020 году - 1,7%, в 2021-2024 годах - 2,5-2,6%.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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