Орешкин: искусственный интеллект поможет повысить производительность труда

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта позволит увеличить производительность труда в России к 2030 году на 1 процентный пункт в год, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал, что на полях форума в четверг проведет встречу со своими японскими коллегами и планируется подписание соглашения по сотрудничеству в таких направлениях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, роботизация и так далее.

"Все, что связано с четвертой промышленной революцией. Есть какие-то наработки в России, но понятно, что их больше у японской стороны. Мы как раз сейчас работаем над совместными проектами по этим сферам", - сказал Орешкин. По словам министра, развитие искусственного интеллекта является одним из серьезных способов повысить производительность труда.

"В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда", - сказал Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая 2018 года подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

По итогам 2018 года производительность труда в целом по экономике РФ выросла на 2%, в 2019 году по прогнозу Минэкономразвития рост составит 1,9%, в 2020 году - 1,7%, в 2021-2024 годах - 2,5-2,6%.