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РИА Новости

Фрагменты парашюта на месте крушения относились к Су-25, сообщил источник

13:29 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивШтурмовик Су-25УБ
Штурмовик Су-25УБ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фрагменты парашюта, найденного накануне на месте крушения Су-25 на Ставрополье, относятся к тормозному парашюту самого самолета, а не к парашютам летчиков, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах РФ.
Штурмовик Су-25 разбился во вторник на Ставрополье. Первоначально сообщалось о том, что два летчика катапультировались и были найдены их парашюты. В среду в Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов: по данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.
"Найденные фрагменты парашюта относятся к тормозному парашюту самолета Су-25, а не к парашютам летчиков. Катапультируемых кресел пилотов также не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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СтавропольеСу-25РоссияПроисшествия
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