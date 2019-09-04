Фрагменты парашюта на месте крушения относились к Су-25, сообщил источник

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фрагменты парашюта, найденного накануне на месте крушения Су-25 на Ставрополье, относятся к тормозному парашюту самого самолета, а не к парашютам летчиков, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах РФ.
Штурмовик Су-25 разбился во вторник на Ставрополье. Первоначально сообщалось о том, что два летчика катапультировались и были найдены их парашюты. В среду в Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов: по данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.
"Найденные фрагменты парашюта относятся к тормозному парашюту самолета Су-25, а не к парашютам летчиков. Катапультируемых кресел пилотов также не обнаружено", - сказал собеседник агентства.