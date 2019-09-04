Более 15 тысяч избирательных участков и комиссий оснастят видеокамерами

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В единый день голосования более 15 тысяч территориальных избирательных комиссий и участков для голосования будут оснащены камерами видеонаблюдения, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Всего видеокамерами будут оснащены 15767 объектов: 1076 - это территориальные комиссии, 14691 - это помещения для голосования на избирательных участках. Гипотетически на этих участках, оснащенных видеонаблюдением, смогут проголосовать около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.