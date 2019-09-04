Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:24Z
https://ria.ru/20190904/1558285842.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155722/20/1557222097_0:325:2716:1853_1036x0_80_0_0_0b7eb4b30aa65e7650c39b6339bb6312.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Более 15 тысяч избирательных участков и комиссий оснастят видеокамерами

13:22 04.09.2019 (обновлено: 13:24 04.09.2019)
96
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В единый день голосования более 15 тысяч территориальных избирательных комиссий и участков для голосования будут оснащены камерами видеонаблюдения, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Всего видеокамерами будут оснащены 15767 объектов: 1076 - это территориальные комиссии, 14691 - это помещения для голосования на избирательных участках. Гипотетически на этих участках, оснащенных видеонаблюдением, смогут проголосовать около 26 миллионов избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова
11:38РИА Новости
В ЦИК отметили низкий процент отказа в регистрации кандидатов на выборах
Она выразила надежду, что использование всех этих технических новаций позволит сделать "избирательный процесс еще более доступным, открытым для всех его участников, максимально прозрачным, подконтрольным обществу".
100000
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
Рекомендуем
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Россияне подали более 235 тысяч заявок для голосования по месту пребывания
РИА
Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова рассказала о помощи членам избиркомов в день выборов
Глава ЦИК Элла Памфилова
Избирательная система готова к выборам 8 сентября, заявила Памфилова
Фестиваль Таврида – АРТ
В Москве представят премьеру спектакля, подготовленного на "Таврида – Арт"
Лента
новостей
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
В Йемене не видят смысла в переговорах с сепаратистами без договора с ОАЭ
Летно-тактические учения на Су-25СМ3
Минобороны: пилоты разбившегося Су-25 не успели катапультироваться
Генеральный директор АО РВК Александр Повалко
Глава РВК рассказал о финальных испытаниях беспилотных авто
Штурмовик Су-25УБ
Фрагменты парашюта на месте крушения относились к Су-25, сообщил источник
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов
Глава Мосгоризбиркома заявил о готовности столицы к выборам
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Памфилова заявила о цензуре в материале AP по итогам интервью с ней
Сирия
В ООН рассчитывают на верное решение по зоне безопасности на севере Сирии
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК готов приглашать критиков своей работы на заседание, заявила Памфилова
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Суд арестовал на 20 суток незарегистрированного кандидата в МГД Соловьева
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
17:34Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, сообщил депутат
Лента новостейМолния