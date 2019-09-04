В Москве задержали капитана катера, который задавил вейкбордиста

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в наезде на вейкбордиста на Москве-реке в Красногорске, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось, что катер задавил насмерть мужчину, упавшего в Москву-реку во время катания на водной доске в Красногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело о "нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека".

Установлено, что 1 сентября москвич, управляя маломерным судном "Формула", наехал на катавшегося на вейкборде по Москве-реке мужчину в районе Живописной набережной Красногорска. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, а капитан катера с места происшествия скрылся.