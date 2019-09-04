В Москве задержали капитана катера, который задавил вейкбордиста

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правоохранители в Москве задержали подозреваемого в наезде на вейкбордиста на Москве-реке в Красногорске, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее сообщалось, что катер задавил насмерть мужчину, упавшего в Москву-реку во время катания на водной доске в Красногорске. По данному факту было возбуждено уголовное дело о "нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека".
Установлено, что 1 сентября москвич, управляя маломерным судном "Формула", наехал на катавшегося на вейкборде по Москве-реке мужчину в районе Живописной набережной Красногорска. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, а капитан катера с места происшествия скрылся.
"В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения", - сказала Марковская.
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