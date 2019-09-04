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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Совете раввинов Европы раскритиковали лидеров ЕС за двуличность

13:21 04.09.2019 (обновлено: 13:41 04.09.2019)
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© предоставлено пресс-службой СРЕПрезидент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
© предоставлено пресс-службой СРЕ
Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Европейские лидеры уверяют евреев, что рады им в Европе, и в то же время постоянно ограничивают их религиозные права – запрет на ритуальный забой скота в бельгийской Валлонии является тому ярким примером, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
В бельгийской провинции Валлония в сентябре вступил в силу запрет на кошерный и халяльный забой скота, против которого выступали исламские и иудейские общины. Ранее аналогичный запрет был введен в провинции Фландрия.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт
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"Подобно запрету религиозного забоя во Фландрии в начале года, этот запрет является продолжением тенденций антирелигиозных настроений в Европе, которые усугубляются увеличением количества антисемитских нападений и тревожной риторикой, исходящей от политических сторон – крайней левой и крайней правой", - прокомментировал запрет раввин Гольдшмидт.
По его словам, еврейской общине очень прискорбно, что такие запреты инициируются и принимаются в самом сердце Европы, в месте, "которое должно служить примером для всех стран на европейском континенте". Раввин пообещал, что возглавляемая им организация и бельгийская община будут бороться за отмену запрета на ритуальный убой.
"Европейские лидеры должны признать, что их действия говорят громче слов. Уверения в том, что евреям рады в Европе и одновременно с этим ограничения наших религиозных прав, вызывают серьезные вопросы о будущем европейского еврейства", - заключил Гольдшмидт.
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В Европе есть проблема антисемитизма, заявил главный раввин России
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЕвросоюзМоскваПинхас ГольдшмидтЕвропаВ мире
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