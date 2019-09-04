В Совете раввинов Европы раскритиковали лидеров ЕС за двуличность

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Европейские лидеры уверяют евреев, что рады им в Европе, и в то же время постоянно ограничивают их религиозные права – запрет на ритуальный забой скота в бельгийской Валлонии является тому ярким примером, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

В бельгийской провинции Валлония в сентябре вступил в силу запрет на кошерный и халяльный забой скота, против которого выступали исламские и иудейские общины. Ранее аналогичный запрет был введен в провинции Фландрия.

"Подобно запрету религиозного забоя во Фландрии в начале года, этот запрет является продолжением тенденций антирелигиозных настроений в Европе, которые усугубляются увеличением количества антисемитских нападений и тревожной риторикой, исходящей от политических сторон – крайней левой и крайней правой", - прокомментировал запрет раввин Гольдшмидт.

По его словам, еврейской общине очень прискорбно, что такие запреты инициируются и принимаются в самом сердце Европы, в месте, "которое должно служить примером для всех стран на европейском континенте". Раввин пообещал, что возглавляемая им организация и бельгийская община будут бороться за отмену запрета на ритуальный убой.