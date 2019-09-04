Во дворе частного дома на Украине прогремел взрыв

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе дома ректора одного из вузов Тернопольской области, пострадали два человека, сообщает в среду главное управление Нацполиции области.
"Четвертого сентября в 7.50 (совпадает с мск) в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая и взрывотехническая службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
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По информации правоохранителей, предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на преступление".