Во дворе частного дома на Украине прогремел взрыв

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Взрыв неизвестного предмета произошел во дворе дома ректора одного из вузов Тернопольской области, пострадали два человека, сообщает в среду главное управление Нацполиции области.

"Четвертого сентября в 7.50 (совпадает с мск) в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в ​​селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая и взрывотехническая службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.