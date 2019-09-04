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РИА Новости

ФосАгро может повысить стипендии студентам горного университета

13:18 04.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Руководство российского холдинга ФосАгро рассматривает вопрос о повышении стипендии обучающимися по целевым программам ФосАгро студентам Санкт-Петербургского Горного университета, с которым компания поддерживает прочные связи в сфере подготовки кадров и взаимодействует при разработке стратегических программ развития.
"Компания работает в этом направлении, и размеры стипендий в ближайшем будущем будут пересматриваться", - сказал заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков на встрече со студентами вуза.
По его словам, компания старается не только привлекать самых лучших студентов, но и создавать такие условия, чтобы они задерживались надолго.
"Ежегодно мы инвестируем в социальные проекты, в том числе социальные гарантии трудовым коллективам, более 2,5 миллиарда рублей", - отметил Лоиков.
Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев на встрече напомнил, что вуз для компании является базовым университетом, многие из выпускников которого занимают сегодня ключевые должности в ФосАгро, составляя инженерный костяк компании.
"Технологический процесс на современных предприятиях сегодня во многом роботизирован, цифровизирован, и формирование стратегического кадрового резерва из высококвалифицированных инженерных кадров для нас приоритетная задача", - сказал Гурьев.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
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Он рассказал студентам о реализуемой в ФосАгро с 2012 года программе "Молодые и талантливые специалисты" ("МТС"), в рамках которой на предприятиях внедрена система наставничества и мотивации молодых сотрудников:
"Мы инвестируем не только в производство, но и в подготовку и развитие наших специалистов. Мы видим как сегодня на рынке труда компании борются за молодых специалистов. Нашей программе "МТС" уже несколько лет. За это время программа доказала эффективность. Ее участники — настоящие профессионалы, прошедшие через горнило "ФосАгро-классов" и университетов", - заявил Гурьев.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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