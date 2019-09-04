ФосАгро может повысить стипендии студентам горного университета

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Руководство российского холдинга ФосАгро рассматривает вопрос о повышении стипендии обучающимися по целевым программам ФосАгро студентам Санкт-Петербургского Горного университета, с которым компания поддерживает прочные связи в сфере подготовки кадров и взаимодействует при разработке стратегических программ развития.

"Компания работает в этом направлении, и размеры стипендий в ближайшем будущем будут пересматриваться", - сказал заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" Сиродж Лоиков на встрече со студентами вуза.

По его словам, компания старается не только привлекать самых лучших студентов, но и создавать такие условия, чтобы они задерживались надолго.

"Ежегодно мы инвестируем в социальные проекты, в том числе социальные гарантии трудовым коллективам, более 2,5 миллиарда рублей", - отметил Лоиков.

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев на встрече напомнил, что вуз для компании является базовым университетом, многие из выпускников которого занимают сегодня ключевые должности в ФосАгро, составляя инженерный костяк компании.

"Технологический процесс на современных предприятиях сегодня во многом роботизирован, цифровизирован, и формирование стратегического кадрового резерва из высококвалифицированных инженерных кадров для нас приоритетная задача", - сказал Гурьев.

Он рассказал студентам о реализуемой в ФосАгро с 2012 года программе "Молодые и талантливые специалисты" ("МТС"), в рамках которой на предприятиях внедрена система наставничества и мотивации молодых сотрудников: