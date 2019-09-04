Памфилова рассказала о планирующихся в 2020 году выборах глав регионов

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В 2020 году как минимум в 15 регионах планируется проведение губернаторских выборов, но может быть высших должностных лиц будут выбирать в более чем 20 субъектах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В будущем году предполагается, что в 15 субъектах РФ в связи с окончанием полномочий планируются прямые выборы высших должностных лиц, но с учётом того, что система развивается быстро, я предполагаю, что их точно будет больше 20", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.