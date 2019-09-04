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РИА Новости

Памфилова рассказала о планирующихся в 2020 году выборах глав регионов

13:17 04.09.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова
© РИА Новости / РИА Новости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В 2020 году как минимум в 15 регионах планируется проведение губернаторских выборов, но может быть высших должностных лиц будут выбирать в более чем 20 субъектах, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В будущем году предполагается, что в 15 субъектах РФ в связи с окончанием полномочий планируются прямые выборы высших должностных лиц, но с учётом того, что система развивается быстро, я предполагаю, что их точно будет больше 20", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова
11:52РИА Новости
Памфилова заявила о высокой конкуренции на предстоящих выборах
По её словам, кампания может быть более масштабная, чем в этом году, по выборам высших должностных лиц. "Может быть, и 20 и 25, все может быть", - добавила она.
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Элла ПамфиловаЦИК РФРоссияПолитика
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