В ООН отметили уровень сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

МИНСК, 4 сен – РИА Новости. ООН отмечает высокий уровень сотрудничества с Россией в вопросах борьбы с терроризмом, заявил заместитель генсека - руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

По данным российской дипмиссии, встреча состоялась на полях международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", которая проходит в Минске 3-4 сентября. На встрече, в частности, обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и российской финансовой помощи программам ООН в Белоруссии, направленным против киберугроз.

"Хочется отметить хороший уровень сотрудничества с Россией по антитеррористической тематике. Мы работаем с российскими коллегами в тесном контакте, прорабатываем все контртеррористические проекты", – цитирует Воронкова пресс-служба посольства.

Он сообщил о том, что в ближайшее время под эгидой ООН пройдет ряд международных конференций и саммитов, на которых будет обсуждаться тематика борьбы с проявлениями терроризма. По словам Воронкова, речь идет о второй половине 2020 года, и планируется, что Россия будет представлена на этих международных мероприятиях на высоком уровне. Заместитель генсека также обратил внимание, что Москва предоставляет значительные суммы для финансирования антитеррористических программ ООН.

Мезенцев, со своей стороны, отметил тот "почерк взаимодействия, который сложился у посольства России в Беларуси с офисом ООН, представителями программ ПРООН и ЮНИСЕФ, успешно работающих в Беларуси". Дипломат обратил внимание, что правительство РФ выделило значительные суммы по запросу ООН для офиса этой организации в Белоруссии на поддержку целей и развития применительно именно к республике.