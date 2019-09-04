Жительница Ульяновска получила 8,5 года колонии за убийство лжегадалки

САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Суд в Ульяновске назначил 8,5 года колонии местной жительнице за убийство гадалки, которая за три года не помогла ей с решением проблем, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 4 мая пьяная жительница Ульяновска пришла в квартиру к гадалке и убила ее ударом ножа в шею, забрав принадлежащие убитой три мобильных телефона и 125 тысяч рублей. Орудие преступления, по информации СУСК, она выбросила в кусты на ближайшей автобусной остановке.

После задержания осужденная призналась в убийстве, пояснив, что лжегадалка в течение трех лет обещала помочь ей с решением семейных проблем, но этого не произошло. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась вернуть часть уплаченных денег осужденной.