Жительница Ульяновска получила 8,5 года колонии за убийство лжегадалки

САМАРА, 4 сен - РИА Новости. Суд в Ульяновске назначил 8,5 года колонии местной жительнице за убийство гадалки, которая за три года не помогла ей с решением проблем, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, вечером 4 мая пьяная жительница Ульяновска пришла в квартиру к гадалке и убила ее ударом ножа в шею, забрав принадлежащие убитой три мобильных телефона и 125 тысяч рублей. Орудие преступления, по информации СУСК, она выбросила в кусты на ближайшей автобусной остановке.
После задержания осужденная призналась в убийстве, пояснив, что лжегадалка в течение трех лет обещала помочь ей с решением семейных проблем, но этого не произошло. Конфликт произошел из-за того, что женщина отказалась вернуть часть уплаченных денег осужденной.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.