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РИА Новости

Минобороны: пилоты разбившегося Су-25 не успели катапультироваться

13:08 04.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения на Су-25СМ3
Летно-тактические учения на Су-25СМ3
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Летно-тактические учения на Су-25СМ3. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ: по данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. В среду днем представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что тела пилотов найдены.
"Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Летчики не успели катапультироваться", - говорится в сообщении.
Штурмовик Су-25УБ
07:23РИА Новости
В Сети появилось фото, предположительно, снятое на месте падения Су-25
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СтавропольеСу-25РоссияПроисшествия
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