Минобороны: пилоты разбившегося Су-25 не успели катапультироваться

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. В Минобороны РФ подтвердили гибель двух пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25УБ: по данным военного ведомства, они не успели катапультироваться.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и полностью разрушено. В среду днем представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что тела пилотов найдены.