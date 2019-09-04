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РИА Новости
Восточный экономический форум

Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян, считает Путин

13:08 04.09.2019 (обновлено: 13:33 04.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
Участники V Восточного экономического форума в кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч человек из других регионов страны, и для этого должны быть созданы условия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
"Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор", - сказал Путин.
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Динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона, отметил он. "Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах может завтра обернуться потерями не только темпов, но и качества развития региона в целом. Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели – достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона", - добавил президент.
"Внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, оно должно быть, безусловно, выше. Должно быть не ослабленным и постоянно находиться в центре нашего внимания. На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересны и нужды, запросы людей всегда стояли во главе угла. В том числе в ходе реализации будущих крупных инвестиционных проектов", - сказал он.
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По словам Путина, нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будут жить люди, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки. "Представители бизнеса тоже должны здесь нести свою долю ответственности, понимать, что успех их компетенций, успех их компаний, предприятий прямо будет зависеть от того, чтобы Дальний Восток был привлекательным для жизни людей, для квалифицированных специалистов с хорошими компетенциями, для молодежи", - добавил глава государства.
"Вот мы были сегодня с премьер-министром Индии на судостроительном заводе "Звезда". Компания старается привлечь специалистов в том числе из европейской части, потому что уровень производства очень высокий, а будет еще выше. Но для этого нужно, чтобы были условия соответствующие, иначе просто люди не поедут", - сказал он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокВладимир ПутинРоссияОбщество
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