Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции

ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости. Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Во-первых, хочу заявить, что правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах, ради того, чтобы полностью успокоить общественность. Секретарь по вопросам безопасности подаст ходатайство в соответствии с правилами процедуры, когда Законодательное собрание возобновит свою работу (в октябре. — Прим. ред.)", — сказала Лэм.

По ее словам, начиная с этого месяца глава и высшие должностные лица администрации будут связываться с представителями общественности, чтобы начать прямой диалог.

"Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение", — сказала она.

Соответствующее заявление Кэрри Лэм сделала после встречи с членами администрации и законодателями, участвовавшими в рассмотрении соответствующего законопроекта, который стал причиной массовых протестов и ожесточенных столкновений, захвативших город на все лето.