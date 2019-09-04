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РИА Новости

Власти Гонконга решили отозвать законопроект об экстрадиции

13:07 04.09.2019 (обновлено: 14:08 04.09.2019)
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© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости. Власти Гонконга приняли решение выполнить главное требование протестующих и окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, заявила в среду в телеобращении глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

"Во-первых, хочу заявить, что правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах, ради того, чтобы полностью успокоить общественность. Секретарь по вопросам безопасности подаст ходатайство в соответствии с правилами процедуры, когда Законодательное собрание возобновит свою работу (в октябре. — Прим. ред.)", — сказала Лэм.

По ее словам, начиная с этого месяца глава и высшие должностные лица администрации будут связываться с представителями общественности, чтобы начать прямой диалог.
"Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение", — сказала она.
Соответствующее заявление Кэрри Лэм сделала после встречи с членами администрации и законодателями, участвовавшими в рассмотрении соответствующего законопроекта, который стал причиной массовых протестов и ожесточенных столкновений, захвативших город на все лето.
Полный отказ от рассмотрения соответствующего законопроекта является первым и главным из пяти требований протестующих. Также они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.
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ГонконгКитайВ мире
Популярные комментарии
Пошли на поводу у террористов. Глупо.
4 сентября, 14:06
shurenimp
12000011
ох уж эти навальнята, добились таки своего.
4 сентября, 13:17
ХоХочу официально заявить, что
8000012
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