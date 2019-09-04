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РИА Новости

Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной

13:06 04.09.2019 (обновлено: 13:25 04.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
"Один из главных индикаторов - это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне", - сказал Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.
По его словам, практически во всех дальневосточных субъектах федерации численность населения продолжает снижаться.
"И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше тех, кто приезжает. Правда, приток растет - это очевидный факт, это статистика. Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает", - добавил президент.
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