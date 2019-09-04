Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.

"Один из главных индикаторов - это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, красной зоне", - сказал Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока.

По его словам, практически во всех дальневосточных субъектах федерации численность населения продолжает снижаться.