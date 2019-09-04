В России появятся вагоны с идентификацией пассажиров по лицу

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Первые вагоны, оборудованные системой идентификации пассажиров по лицу, появятся на железных дорогах России в ближайшие полтора года, сообщил журналистам генеральный директор российского производителя "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.

"История больше связана с ЦППК (пригородная компания - ред.). Мы поставим (систему идентификации по лицу - ред.). Проблем с этим нет. Вопроса базовых два. Той компании, которая будет собирать эти данные, нужно получить соответствующую лицензию... и установка оборудования нами… Этим занимаются предметно. Мой прогноз, что в ближайшие полтора года все будет сделано", - сообщил Липа в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, установка оборудования может занять месяцы. "Как только получаем отмашку, в течение года точно все переустановим", - пояснил он.

Гендиректор ТМХ считает проект абсолютно реальным.

"Он (этот проект с идентификации пассажиров - ред.) будет реализован. Это вопрос чисто юридический", - сказал Липа, отвечая на вопрос, реален ли проект с учётом необходимых процедур", - отметил он.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.