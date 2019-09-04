Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T13:04Z
https://ria.ru/20190904/1558284503.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155656/06/1556560651_0:255:3157:2031_1036x0_80_0_0_66b09043202aacba601cdd5b0f804d1d.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

В России появятся вагоны с идентификацией пассажиров по лицу

13:04 04.09.2019
773
© РИА Новости / Илья ПиталевПассажиры в вагоне поезда
Пассажиры в вагоне поезда
© РИА Новости / Илья Питалев
Пассажиры в вагоне поезда. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Первые вагоны, оборудованные системой идентификации пассажиров по лицу, появятся на железных дорогах России в ближайшие полтора года, сообщил журналистам генеральный директор российского производителя "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Кирилл Липа.
"История больше связана с ЦППК (пригородная компания - ред.). Мы поставим (систему идентификации по лицу - ред.). Проблем с этим нет. Вопроса базовых два. Той компании, которая будет собирать эти данные, нужно получить соответствующую лицензию... и установка оборудования нами… Этим занимаются предметно. Мой прогноз, что в ближайшие полтора года все будет сделано", - сообщил Липа в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, установка оборудования может занять месяцы. "Как только получаем отмашку, в течение года точно все переустановим", - пояснил он.
Гендиректор ТМХ считает проект абсолютно реальным.
Кассир считает деньги в супермаркете
16 августа, 10:33РИА Новости
Эксперт рассказал о плюсах и минусах использования биометрии при покупках
"Он (этот проект с идентификации пассажиров - ред.) будет реализован. Это вопрос чисто юридический", - сказал Липа, отвечая на вопрос, реален ли проект с учётом необходимых процедур", - отметил он.
"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
2000013
Обсудить 1
Спортсмены и команды
ВЭФ
Восточный экономический форумРоссияТрансмашхолдингТехнологии
Рекомендуем
Самолет в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево столкнулись два самолета
РИА
Новости
Вывеска Сбербанка
Сбербанк надеется договориться по реструктуризации долгов "Мечела"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова раскритиковала реакцию Германии на удары США в Идлибе
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Лента
новостей
Молоко
Россельхознадзор запретил поставки с двух предприятий Армении и Казахстана
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
В Госдуме изучат журналистские расследования о вмешательстве в дела России
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали капитана катера, который задавил вейкбордиста
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин: искусственный интеллект поможет повысить производительность труда
Люди под зонтами во время дождя в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за дождя
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Репортаж из района ракетного удара в Черном море
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что по обмену заключенными с Украиной анонсов быть не может
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
17:40Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
17:36В бункере под французским Сенатом нашли бюст Гитлера и нацистский флаг
Лента новостейМолния