Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Локализация производства российских вертолетов Ка-226 в Индии может достигнуть порядка 80%, автоматов Калашникова - 100%, сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран", - сказал Шугаев журналистам.
"Речь идет о локализации производства весьма высокого уровня. В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%", - добавил глава ФСВТС.