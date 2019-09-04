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РИА Новости
Восточный экономический форум

Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80%

13:01 04.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Локализация производства российских вертолетов Ка-226 в Индии может достигнуть порядка 80%, автоматов Калашникова - 100%, сообщил в среду глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран", - сказал Шугаев журналистам.
"Речь идет о локализации производства весьма высокого уровня. В частности, по вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%", - добавил глава ФСВТС.
Вертолет Ка-226Т на Восточном экономическом форуме
06:45РИА Новости
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Восточный экономический форумДмитрий ШугаевКа-226Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФВладивостокЭкономика
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