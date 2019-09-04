Локализация производства Ка-226 в Индии может достичь 80%

"На повестке дня сегодня два важнейших проекта. Это локализация производства вертолетов Ка-226 и создание производства автоматов Калашникова сотой серии. Оба проекта находятся под пристальным вниманием руководства страны, и самое главное, они, в целом, очень выгодны для наших стран", - сказал Шугаев журналистам.