Минздрав Украины намерен заняться увеличением продолжительности жизни

КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины намерено работать над увеличением продолжительности жизни в стране и ростом рождаемости, заявила в среду на пресс-конференции новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая.

Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

"Мы будем работать над ростом длительности жизни… второе – это рост рождаемости. На сегодня есть данные, что за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%... это значит, что государственная политика в этом вопросе должна быть определена", - сказала Скалецкая. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Она отметила, что практически каждый украинец, достигший возраста 55 лет, имеет серьезные проблемы со здоровьем.