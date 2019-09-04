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РИА Новости

Минздрав Украины намерен заняться увеличением продолжительности жизни

12:59 04.09.2019
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© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины намерено работать над увеличением продолжительности жизни в стране и ростом рождаемости, заявила в среду на пресс-конференции новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая.
Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
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"Мы будем работать над ростом длительности жизни… второе – это рост рождаемости. На сегодня есть данные, что за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%... это значит, что государственная политика в этом вопросе должна быть определена", - сказала Скалецкая. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Она отметила, что практически каждый украинец, достигший возраста 55 лет, имеет серьезные проблемы со здоровьем.
По ее словам, ведомство намерено завершить реформу экстренной медицины, которая началась в стране еще в 2012 году, планирует разработать до конца 2019 года законопроект, легализующий трансплантологию в стране, проработает фармацевтическую и кадровую политики для повышения качества медицинской помощи. Также  Минздрав планирует разработать единый централизованный порядок реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, решить вопрос обеспечения вакцинацией взрослого населения страны, обеспечить доступ населению к врачам первичного звена здравоохранения и надлежащую оплату труда таких врачей.
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Зоряна СкалецкаяМинистерство здравоохранения УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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