Военная прокуратура подтвердила гибель двух пилотов на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Два пилота обнаружены погибшими в кабине штурмовика Су-25УБ, который накануне потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель военной прокуратуры Южного военного округа.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено.