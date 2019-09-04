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РИА Новости

Военная прокуратура подтвердила гибель двух пилотов на Ставрополье

12:58 04.09.2019 (обновлено: 13:59 04.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетно-тактические учения на Су-25СМ3
Летно-тактические учения на Су-25СМ3
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Два пилота обнаружены погибшими в кабине штурмовика Су-25УБ, который накануне потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель военной прокуратуры Южного военного округа.
Ранее о гибели двух летчиков РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.
"Два тела обнаружены в кабине самолета", - подтвердил представитель военной прокуратуры.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что штурмовик Су-25УБ потерпел аварию в Ставропольском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. По данным экстренных служб региона, самолет потерпел крушение ориентировочно в 38 километрах юго-западнее Буденновска, воздушное судно при столкновении с землей взорвалось и было полностью разрушено.
Штурмовик Су-25УБ
07:23РИА Новости
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