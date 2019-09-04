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РИА Новости

Медведев утвердил план мероприятий по обеспечению химической безопасности

12:56 04.09.2019 (обновлено: 13:35 04.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах бюджета
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по реализации Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", - говорится в документе.
Минздраву РФ поручено ежегодно до 1 марта представлять в кабмин доклад о ходе реализации плана с учетом данных, предоставленных другими министерствами и ведомствами. Региональным властям рекомендовано также принять участие в реализации плана.
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Дмитрий МедведевРоссияБезопасность
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