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РИА Новости

С-400 будут полностью готовы в Турции к эксплуатации к июню 2020 года

12:56 04.09.2019 (обновлено: 13:11 04.09.2019)
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут полностью готовы в Турции к эксплуатации к июню 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
"ЗРК С-400 к концу года будут в основном готовы (к эксплуатации). К июню вся система будет готова к эксплуатации полностью, когда закончится обучение и другая деятельность", - заявил Демир в эфире телеканала Ahaber.
По его словам, с российской стороной "обсуждаются абсолютно все темы в самом широком понимании". "Но Турция отныне не клиент, а партнер. И мы обсуждаем такие формулы сотрудничества, которые эту формулу содержат. Мы против просто покупки, мы хотим участвовать в производстве", - добавил Демир.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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Исмаил ДемирF-35СШАС-400 «Триумф»ОборонпромТурцияРоссияВ мире
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