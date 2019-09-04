АНКАРА, 4 сен - РИА Новости. Приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут полностью готовы в Турции к эксплуатации к июню 2020 года, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

"ЗРК С-400 к концу года будут в основном готовы (к эксплуатации). К июню вся система будет готова к эксплуатации полностью, когда закончится обучение и другая деятельность", - заявил Демир в эфире телеканала Ahaber

По его словам, с российской стороной "обсуждаются абсолютно все темы в самом широком понимании". "Но Турция отныне не клиент, а партнер. И мы обсуждаем такие формулы сотрудничества, которые эту формулу содержат. Мы против просто покупки, мы хотим участвовать в производстве", - добавил Демир.